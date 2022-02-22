Бастрыкин поручил расследовать гибель мирных жителей при подрыве машины в Донбассе
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По данным замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, минно-взрывное устройство привели в действие украинские диверсанты.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва автомобиля на трассе Донецк – Горловка, в результате которого погибло три мирных жителя. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.
"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России тщательно расследовать это преступление и установить всех причастных к нему лиц", — отмечается в сообщении СК.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.