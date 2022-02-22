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22 февраля, 08:18

Бастрыкин поручил расследовать гибель мирных жителей при подрыве машины в Донбассе

По данным замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, минно-взрывное устройство привели в действие украинские диверсанты.

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Обложка © Facebook / GeneralStaff.ua

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва автомобиля на трассе Донецк – Горловка, в результате которого погибло три мирных жителя. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России тщательно расследовать это преступление и установить всех причастных к нему лиц", — отмечается в сообщении СК.

Басурин: Три мирных жителя погибли при подрыве автомобиля на трассе Донецк — Горловка

Басурин: Три мирных жителя погибли при подрыве автомобиля на трассе Донецк — Горловка

Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

Александра Васильева

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