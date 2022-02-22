Политолог Гусев призвал Зеленского бежать в Польшу после ответа на признание Россией ДНР и ЛНР
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky
По словам эксперта, Вооружённые силы РФ на территории двух республик обеспечат всю систему обороны, а любая провокация украинских властей будет пресечена.
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев поделился в беседе с Лайфом мнением о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше последовать примеру дипломатов Посольства США и срочно уехать в Польшу — это станет самым логичным выходом из данной ситуации. Так он оценил слова лидера Незалежной после признания Россией ДНР и ЛНР, который пообещал, что Киев "ничего никому не отдаст".
"К заявлению Зеленского, безусловно, стоит относиться достаточно серьёзно, потому что за ним стоят Вооружённые силы Украины. То, что они никому ничего не отдадут и никому ничего не должны, — это говорит о позиции Зеленского как человека, украинца, гражданина. Но, если говорить применительно к сегодняшней ситуации, конечно, попытки и, я бы сказал, потуги украинской власти на эти территории — они абсолютно беспочвенные и бесперспективные", — считает политолог.
По словам Александра Гусева, Вооружённые силы РФ на территории двух республик, безусловно, обеспечат всю систему обороны территории, а любая провокация украинских властей будет пресечена самым жёстким образом. Эксперт полагает, что украинским властям, в том числе и Зеленскому, стоит очень хорошо подумать над теми провокациями, которыми они занимались в течение последних восьми лет, в результате чего погибли десятки тысяч мирных жителей.
"Минские соглашения давно уже попраны украинской властью. Они за восемь лет не сделали ничего, ни одного шага для того, чтобы реализовать Минские соглашения. Я расцениваю шаг России (признание ДНР и ЛНР. — Прим. Лайфа) как абсолютно логичный и конструктивный. Не должны в мирное время погибать люди. Я думаю, что Зеленский должен последовать дипломатам Посольства США и срочно уехать в Польшу. Господин Зеленский вместо того, чтобы обращаться к нации, в которой очень многие его позицию не разделяют... Наверное, самым логичным выходом для него станет переезд в Варшаву", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.