Политолог Гусев призвал Зеленского бежать в Польшу после ответа на признание Россией ДНР и ЛНР

По словам эксперта, Вооружённые силы РФ на территории двух республик обеспечат всю систему обороны, а любая провокация украинских властей будет пресечена.

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев поделился в беседе с Лайфом мнением о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше последовать примеру дипломатов Посольства США и срочно уехать в Польшу — это станет самым логичным выходом из данной ситуации. Так он оценил слова лидера Незалежной после признания Россией ДНР и ЛНР, который пообещал, что Киев "ничего никому не отдаст".

"К заявлению Зеленского, безусловно, стоит относиться достаточно серьёзно, потому что за ним стоят Вооружённые силы Украины. То, что они никому ничего не отдадут и никому ничего не должны, — это говорит о позиции Зеленского как человека, украинца, гражданина. Но, если говорить применительно к сегодняшней ситуации, конечно, попытки и, я бы сказал, потуги украинской власти на эти территории — они абсолютно беспочвенные и бесперспективные", — считает политолог.

По словам Александра Гусева, Вооружённые силы РФ на территории двух республик, безусловно, обеспечат всю систему обороны территории, а любая провокация украинских властей будет пресечена самым жёстким образом. Эксперт полагает, что украинским властям, в том числе и Зеленскому, стоит очень хорошо подумать над теми провокациями, которыми они занимались в течение последних восьми лет, в результате чего погибли десятки тысяч мирных жителей.