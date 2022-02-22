Боррель анонсировал первые санкции ЕС против России 22 февраля
Жозеп Боррель. Фото © Flickr / European Parliament
По словам дипломата, масштаб ограничений будет ещё обсуждаться, но это будет не весь ответ Евросоюза, а о деталях говорить пока что преждевременно.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции ЕС против России будут приняты уже сегодня, 22 февраля.
"Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь, в Париже, после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций", — сообщил Боррель по прибытии в Париж на неформальный форум глав МИД ЕС и государств Тихоокеанского региона.
Кроме того, по словам верховного представителя ЕС, масштаб санкций будет обсуждаться, но это будет не весь ответ Евросоюза, а о деталях говорить пока что преждевременно.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.