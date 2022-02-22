Боррель анонсировал первые санкции ЕС против России 22 февраля

По словам дипломата, масштаб ограничений будет ещё обсуждаться, но это будет не весь ответ Евросоюза, а о деталях говорить пока что преждевременно.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции ЕС против России будут приняты уже сегодня, 22 февраля.

"Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь, в Париже, после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций", — сообщил Боррель по прибытии в Париж на неформальный форум глав МИД ЕС и государств Тихоокеанского региона.