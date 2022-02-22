Депутат Калашников уточнил свои слова о границах признания ЛНР и ДНР
По его мнению, несмотря на то что республики сейчас контролируют лишь часть одноимённых областей, они считают своей и оставшуюся территорию.
Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников уточнил свои слова о признании ЛНР и ДНР в границах Донецкой и Луганской областей согласно итогам проведённого там в 2014 году референдума.
"Я сказал, что соглашение не регулирует эти вопросы как раз. ЛНР, ДНР считают свои границы сами, мы свои границы России считаем сами. Кто-то там что-то сказал не то, но я специально оговорился, что соглашение — это не тот предмет, который определяет, в каких границах мы заключаем. Мы заключаем с действующими властями ЛНР, ДНР, о границах речи не идёт", — объяснил парламентарий в беседе с РБК.
По его мнению, несмотря на то что ДНР и ЛНР сейчас занимают меньшую территорию, чем это было решено на референдуме, они считают, что их государственность распространяется и на оставшиеся части. Калашников также полагает, что "в течение дней это будет всё уточнено и решено".
Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом России Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей