Депутат Калашников уточнил свои слова о границах признания ЛНР и ДНР

По его мнению, несмотря на то что республики сейчас контролируют лишь часть одноимённых областей, они считают своей и оставшуюся территорию.

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников уточнил свои слова о признании ЛНР и ДНР в границах Донецкой и Луганской областей согласно итогам проведённого там в 2014 году референдума.

"Я сказал, что соглашение не регулирует эти вопросы как раз. ЛНР, ДНР считают свои границы сами, мы свои границы России считаем сами. Кто-то там что-то сказал не то, но я специально оговорился, что соглашение — это не тот предмет, который определяет, в каких границах мы заключаем. Мы заключаем с действующими властями ЛНР, ДНР, о границах речи не идёт", — объяснил парламентарий в беседе с РБК.