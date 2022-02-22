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22 февраля, 07:38

Сенатор Джабаров уверен, что Россия справится с любыми санкциями из-за признания ДНР и ЛНР

По его мнению, военная поддержка республик Донбасса со стороны РФ поможет охладить горячие головы агрессоров и остановить силовое решение конфликта.

<p>Сенатор Владимир Джабаров. Фото © <a href="http://council.gov.ru/events/news/131400/?hl=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации</a></p>

Сенатор Владимир Джабаров. Фото © Совет Федерации

Поручение президента России Владимира Путина Вооружённым силам страны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР является единственным правильным решением, которое могло быть принято после признания Россией республик, считает первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы не можем оставить их в беде. Агрессор должен быть остановлен. Одно заявление о том, что Россия поддержит военным образом и Луганск, и Донецк, должно охладить горячие головы. Я думаю, что в случае попыток какого-то силового решения проблемы в Донбассе ответ будет дан незамедлительно. Как можно признать и бросить? Это невозможно. Это не в духе русских людей. Мы не бросаем своих", сказал Лайфу сенатор.

По его мнению, теперь жители Донбасса могут спать спокойно, не опасаясь того, что утром они проснутся в разрушенных домах. Джабаров считает, что Путин правильно описал сложившуюся ситуацию пословицей "собака лает, а караван идёт". Сенатор уверен: что бы ни делала Россия, в глазах Украины и Запада она всё равно будет виновата.

"Не ввели бы сейчас санкции за Донбасс — ввели бы ещё раз за Крым. За что угодно. Потому что введение санкций — это единственный способ сдержать развитие России. Чего они (западные страны. — Прим. Лайфа) очень боятся. Россия спокойно движется вперёд, уверенно и справится с любыми санкциями", — убеждён Джабаров.

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Напомним, что указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом России Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. Главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

Юлия Архипова

Комментарий

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Иван Волковсегодня в 08:28

здорово.....

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