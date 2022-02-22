Сенатор Джабаров уверен, что Россия справится с любыми санкциями из-за признания ДНР и ЛНР

По его мнению, военная поддержка республик Донбасса со стороны РФ поможет охладить горячие головы агрессоров и остановить силовое решение конфликта.

Поручение президента России Владимира Путина Вооружённым силам страны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР является единственным правильным решением, которое могло быть принято после признания Россией республик, считает первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы не можем оставить их в беде. Агрессор должен быть остановлен. Одно заявление о том, что Россия поддержит военным образом и Луганск, и Донецк, должно охладить горячие головы. Я думаю, что в случае попыток какого-то силового решения проблемы в Донбассе ответ будет дан незамедлительно. Как можно признать и бросить? Это невозможно. Это не в духе русских людей. Мы не бросаем своих", — сказал Лайфу сенатор.

По его мнению, теперь жители Донбасса могут спать спокойно, не опасаясь того, что утром они проснутся в разрушенных домах. Джабаров считает, что Путин правильно описал сложившуюся ситуацию пословицей "собака лает, а караван идёт". Сенатор уверен: что бы ни делала Россия, в глазах Украины и Запада она всё равно будет виновата.