Медведев заявил, что НАТО и США не усвоили урок из признания Южной Осетии и Абхазии

По словам политика, поддерживая слабую киевскую власть, Запад помогал саботировать Минские соглашения, а также продолжал цинично и бесцеремонно подступать к рубежам РФ.

США и НАТО плохо усвоили урок, который Россия преподала им признанием Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса", — подчеркнул Медведев.