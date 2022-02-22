Медведев заявил, что НАТО и США не усвоили урок из признания Южной Осетии и Абхазии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина
По словам политика, поддерживая слабую киевскую власть, Запад помогал саботировать Минские соглашения, а также продолжал цинично и бесцеремонно подступать к рубежам РФ.
США и НАТО плохо усвоили урок, который Россия преподала им признанием Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса", — подчеркнул Медведев.
По словам российского политика, война в Донбассе шла без каких-либо правил, а местные жители подвергались репрессиям. Медведев также отметил, что слабая киевская власть заручилась поддержкой Запада, который помогал ей саботировать Минские договорённости.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то, что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.