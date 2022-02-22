Захарова назвала иллюзией мнение, что без признания ДНР и ЛНР Запад не ввёл бы санкции

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что политическим оппонентам России не нужны основания для введения рестрикций.

Предположения о том, что Запад не стал бы вводить санкции в отношении РФ, если бы российские власти не признали Донецкую и Луганскую народные республики, являются большой иллюзией. Об этом в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сейчас тоже все задались вопросом: санкции, реакция — западная, так сказать, волна гнева — насколько широко раскинется [после признания Россией ДНР и ЛНР]. Но это большая иллюзия — считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы, если бы... Было бы обязательно", — сказала она.