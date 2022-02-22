Захарова назвала иллюзией мнение, что без признания ДНР и ЛНР Запад не ввёл бы санкции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что политическим оппонентам России не нужны основания для введения рестрикций.
Предположения о том, что Запад не стал бы вводить санкции в отношении РФ, если бы российские власти не признали Донецкую и Луганскую народные республики, являются большой иллюзией. Об этом в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сейчас тоже все задались вопросом: санкции, реакция — западная, так сказать, волна гнева — насколько широко раскинется [после признания Россией ДНР и ЛНР]. Но это большая иллюзия — считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы, если бы... Было бы обязательно", — сказала она.
Захарова провела аналогию с присоединением Крыма к России в 2014 году и подчеркнула, что для Запада вовсе не важно, существуют ли реальные основания для введения санкций в отношении Москвы.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.