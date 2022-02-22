Глава ДНР подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995–2004 годов рождения
Также Денис Пушилин распорядился о добровольной мобилизации граждан старше 55 лет.
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995–2004 г.р. и документ о добровольной мобилизации жителей старше 55 лет.
"Осуществить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995–2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом Донецкой Народной Республики", — говорится в документе.
Призывников направят в резерв командования Народной милиции ДНР.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразило готовность принять жителей Донбасса.
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