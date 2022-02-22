Глава ДНР подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995–2004 годов рождения

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995–2004 г.р. и документ о добровольной мобилизации жителей старше 55 лет.

"Осуществить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995–2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом Донецкой Народной Республики", — говорится в документе.