Васильев: "Единая Россия" поддерживает решение о признании ДНР и ЛНР
Москва на протяжении восьми лет последовательно призывала к выполнению Минских соглашений и пыталась привлечь внимание мировой общественности к ситуации в Донбассе, отметил он.
Фракция "Единой России" в Государственной думе поддерживает решение президента Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщил руководитель фракции Владимир Васильев.
Он напомнил, что Россия на протяжении восьми лет последовательно призывала к выполнению Минских соглашений и пыталась привлечь внимание мировой общественности к ситуации в Донбассе.
"Другой возможности остановить войну и защитить людей, как признать независимость ЛНР и ДНР с последующим заключением договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, нет", — цитирует Васильева пресс-служба "Единой России".
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.
Обложка © ТАСС / Анна Исакова / Фотослужба Госдумы РФ