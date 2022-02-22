Васильев: "Единая Россия" поддерживает решение о признании ДНР и ЛНР

Москва на протяжении восьми лет последовательно призывала к выполнению Минских соглашений и пыталась привлечь внимание мировой общественности к ситуации в Донбассе, отметил он.

Фракция "Единой России" в Государственной думе поддерживает решение президента Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщил руководитель фракции Владимир Васильев.

Он напомнил, что Россия на протяжении восьми лет последовательно призывала к выполнению Минских соглашений и пыталась привлечь внимание мировой общественности к ситуации в Донбассе.