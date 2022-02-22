Джонсон созвал экстренное заседание Правительства Британии из-за ситуации с Украиной

Сообщается, что участники встречи могут принять новый пакет санкций в отношении России уже сегодня.

В Великобритании по инициативе премьер-министра страны Бориса Джонсона началось экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Главной темой на повестке встречи стала ситуация вокруг Украины, сообщает агентство Би-би-си.

В заседании принимают участие глава Генштаба Великобритании Тони Радакин, министр обороны Бен Уоллес, министр иностранных дел Лиз Трасс, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, а также глава Минюста Соединённого королевства Доминик Рааб.