Джонсон созвал экстренное заседание Правительства Британии из-за ситуации с Украиной
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / PA / Matt Dunham
Сообщается, что участники встречи могут принять новый пакет санкций в отношении России уже сегодня.
В Великобритании по инициативе премьер-министра страны Бориса Джонсона началось экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Главной темой на повестке встречи стала ситуация вокруг Украины, сообщает агентство Би-би-си.
В заседании принимают участие глава Генштаба Великобритании Тони Радакин, министр обороны Бен Уоллес, министр иностранных дел Лиз Трасс, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, а также глава Минюста Соединённого королевства Доминик Рааб.
Отмечается, что члены комитета обсуждают вопрос введения новых санкций в отношении России после признания ею Донецкой и Луганской народных республик. Пакет рестрикций может быть представлен Парламенту Великобритании уже сегодня.
Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразило готовность принять жителей Донбасса.