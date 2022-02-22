Центробанк принял новые меры поддержки финансового сектора
В регуляторе отметили, что пристально следят за развитием ситуации на рынке.
В рамках поддержки финансовой стабильности Центробанк России разрешил кредитным организациям до первого октября использовать при расчёте обязательных нормативов курс валют на 18 февраля текущего года.
"В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчётности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года", — говорится в сообщении ЦБ.
Банк России также разрешил кредитным организациям использовать величины курсов иностранных валют в целях расчёта обязательных нормативов, исходя из показателей на 18 февраля. Регулятор продолжает пристально следить за развитием ситуации на рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности в стране, отметили в пресс-службе.
Ранее Лайф писал о том, что курс доллара на Московской бирже вырос до 79,99 рубля. Стоимость евро также увеличилась — на 8,25 копейки — и составила 90,235 рубля.
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