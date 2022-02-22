Центробанк принял новые меры поддержки финансового сектора

В рамках поддержки финансовой стабильности Центробанк России разрешил кредитным организациям до первого октября использовать при расчёте обязательных нормативов курс валют на 18 февраля текущего года.

"В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчётности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года", — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России также разрешил кредитным организациям использовать величины курсов иностранных валют в целях расчёта обязательных нормативов, исходя из показателей на 18 февраля. Регулятор продолжает пристально следить за развитием ситуации на рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности в стране, отметили в пресс-службе.