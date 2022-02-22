Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией
Народные советы республик проголосовали за единогласно, это решение депутаты встретили овациями.
Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.
В ДНР документ одобрили все депутаты. В ЛНР за также высказались единогласно. Это решение парламентарии встретили овациями.
Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Видео © Луганский информационный центр / LIFE
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.