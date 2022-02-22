Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Народные советы республик проголосовали за единогласно, это решение депутаты встретили овациями.

Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.

В ДНР документ одобрили все депутаты. В ЛНР за также высказались единогласно. Это решение парламентарии встретили овациями.