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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 08:27
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Глава МИД Сирии заявил о планах Дамаска признать ЛНР и ДНР "как можно раньше"

Дипломат напомнил о долгих отношениях с Донецком и Луганском и отметил желание углубить взаимодействие с ними.

Дамаск может в скором времени признать независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом заявил журналистам глава МИД Сирии Фейсал Микдад на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам министра, Сирия имеет долгие отношения с Донецком и Луганском и хочет углубить взаимодействие с ними. Микдад подчеркнул, что САР планирует официально признать суверенитет республик "как можно раньше".

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Обложка © Shutterstock

Виктория Чудакова
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