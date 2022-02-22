Глава МИД Сирии заявил о планах Дамаска признать ЛНР и ДНР "как можно раньше"

Дипломат напомнил о долгих отношениях с Донецком и Луганском и отметил желание углубить взаимодействие с ними.

Дамаск может в скором времени признать независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом заявил журналистам глава МИД Сирии Фейсал Микдад на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".