Глава МИД Сирии заявил о планах Дамаска признать ЛНР и ДНР "как можно раньше"
Дипломат напомнил о долгих отношениях с Донецком и Луганском и отметил желание углубить взаимодействие с ними.
Дамаск может в скором времени признать независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом заявил журналистам глава МИД Сирии Фейсал Микдад на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам министра, Сирия имеет долгие отношения с Донецком и Луганском и хочет углубить взаимодействие с ними. Микдад подчеркнул, что САР планирует официально признать суверенитет республик "как можно раньше".
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
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