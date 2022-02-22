Глава МИД Сирии заявил о планах Дамаска признать ЛНР и ДНР "как можно раньше"

Дамаск может в скором времени признать независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом заявил журналистам глава МИД Сирии Фейсал Микдад на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам министра, Сирия имеет долгие отношения с Донецком и Луганском и хочет углубить взаимодействие с ними. Микдад подчеркнул, что САР планирует официально признать суверенитет республик "как можно раньше".