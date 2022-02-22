Совфед внёс в повестку заседания вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР
Согласно документам, охрана государственных границ республик Донбасса будет осуществляться совместными усилиями. В случае угрозы стороны будут проводить консультации.
Вопрос о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) включён в повестку внепланового заседания Совета Федерации, которое состоится 22 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте палаты.
Уточняется, что договоры будут заключены сроком на 10 лет. При этом в них будет предусмотрено автоматическое продление на пятилетние периоды. Помимо прочего документы предусматривают защиту этнической, языковой и иной самобытности национальных меньшинств на территориях обеих сторон.
Согласно договорам, вооружённые силы ДНР, ЛНР и России получат право использовать в своих целях военные базы и объекты, находящиеся на территории каждой из сторон. Кроме того, соглашения устанавливают, что охрана государственных границ республик Донбасса будет осуществляться совместными усилиями. В случае опасения за свою безопасность стороны будут проводить консультации.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил о признании республик Донбасса. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
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