Совфед внёс в повестку заседания вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Согласно документам, охрана государственных границ республик Донбасса будет осуществляться совместными усилиями. В случае угрозы стороны будут проводить консультации.

Вопрос о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) включён в повестку внепланового заседания Совета Федерации, которое состоится 22 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте палаты.

Уточняется, что договоры будут заключены сроком на 10 лет. При этом в них будет предусмотрено автоматическое продление на пятилетние периоды. Помимо прочего документы предусматривают защиту этнической, языковой и иной самобытности национальных меньшинств на территориях обеих сторон.