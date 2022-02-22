Учёные из США назвали вейпинг причиной сердечных болезней у подростков
Частое курение электронных сигарет состаривает организм, при этом больший вред эта привычка представляет для представителей мужского пола.
Электронные сигареты нарушают работу сердечно-сосудистой системы, пишет журнал Circulation со ссылкой на результаты исследования специалистов из Медицинского колледжа Университета штата Огайо в США. В большей степени это затрагивает мужчин, чем женщин, у которых более стойкий иммунитет к такому воздействию.
В рамках исследования лабораторных мышей помещали в аэрозоль вейпа — это смесь глицерина с никотином. Возраст подопытных животных соответствовал 12-летнему ребёнку. Но к концу эксперимента сердечно-сосудистая система мышей изнашивалась так сильно, что её возраст соответствовал 30-летнему человеку.
Особенно вред от вейпа сказался на здоровье самцов, а иммунитет самок продемонстрировал устойчивую защиту. А значит, подростки, которые балуются вейпингом, рискуют заработать сердечно-сосудистые заболевания уже в раннем возрасте.
Ранее Лайф писал, что курение в раннем возрасте негативно влияет на становление и развитие организма. Эта вредная привычка может привести к проблемам с потенцией, также могут начаться необратимые изменения в плане тревожных неврозов и когнитивных нарушений.
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