Учёные из США назвали вейпинг причиной сердечных болезней у подростков

Электронные сигареты нарушают работу сердечно-сосудистой системы, пишет журнал Circulation со ссылкой на результаты исследования специалистов из Медицинского колледжа Университета штата Огайо в США. В большей степени это затрагивает мужчин, чем женщин, у которых более стойкий иммунитет к такому воздействию.

В рамках исследования лабораторных мышей помещали в аэрозоль вейпа — это смесь глицерина с никотином. Возраст подопытных животных соответствовал 12-летнему ребёнку. Но к концу эксперимента сердечно-сосудистая система мышей изнашивалась так сильно, что её возраст соответствовал 30-летнему человеку.

Особенно вред от вейпа сказался на здоровье самцов, а иммунитет самок продемонстрировал устойчивую защиту. А значит, подростки, которые балуются вейпингом, рискуют заработать сердечно-сосудистые заболевания уже в раннем возрасте.