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22 февраля, 09:20

Учёные из США назвали вейпинг причиной сердечных болезней у подростков

Частое курение электронных сигарет состаривает организм, при этом больший вред эта привычка представляет для представителей мужского пола.

Электронные сигареты нарушают работу сердечно-сосудистой системы, пишет журнал Circulation со ссылкой на результаты исследования специалистов из Медицинского колледжа Университета штата Огайо в США. В большей степени это затрагивает мужчин, чем женщин, у которых более стойкий иммунитет к такому воздействию.

В рамках исследования лабораторных мышей помещали в аэрозоль вейпа — это смесь глицерина с никотином. Возраст подопытных животных соответствовал 12-летнему ребёнку. Но к концу эксперимента сердечно-сосудистая система мышей изнашивалась так сильно, что её возраст соответствовал 30-летнему человеку.

Особенно вред от вейпа сказался на здоровье самцов, а иммунитет самок продемонстрировал устойчивую защиту. А значит, подростки, которые балуются вейпингом, рискуют заработать сердечно-сосудистые заболевания уже в раннем возрасте.

Ранее Лайф писал, что курение в раннем возрасте негативно влияет на становление и развитие организма. Эта вредная привычка может привести к проблемам с потенцией, также могут начаться необратимые изменения в плане тревожных неврозов и когнитивных нарушений.

Родители отравившихся вейпом подростков в Бийске никогда не видели детей курящими

Родители отравившихся вейпом подростков в Бийске никогда не видели детей курящими

Обложка © Pixabay

Татьяна Миссуми

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