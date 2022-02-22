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22 февраля, 09:07

Боррель заявил, что Россия "ввела войска на Украину"

При этом он подчеркнул, что не считает происходящее полномасштабным вторжением.

<p>Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL</p>

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель нахождение российских войск в Донбассе считает вводом их на территорию Украины. Об этом он заявил в ходе форума глав МИД стран ЕС и государств Тихоокеанского региона, который проходит в Париже.

"Российские войска вошли в Донбасс. Донбасс — это территория Украины, так что, без сомнения, российские войска находятся на Украине. Я бы не сказал, что это полномасштабное вторжение, но российские войска на украинской земле", — сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии также уточнил, что министры иностранных дел стран Евросоюза утвердят первые санкции в отношении России уже сегодня.

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Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Роман Имполитов

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