Боррель заявил, что Россия "ввела войска на Украину"

При этом он подчеркнул, что не считает происходящее полномасштабным вторжением.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель нахождение российских войск в Донбассе считает вводом их на территорию Украины. Об этом он заявил в ходе форума глав МИД стран ЕС и государств Тихоокеанского региона, который проходит в Париже.

"Российские войска вошли в Донбасс. Донбасс — это территория Украины, так что, без сомнения, российские войска находятся на Украине. Я бы не сказал, что это полномасштабное вторжение, но российские войска на украинской земле", — сказал Боррель.