Защитник ЦСКА Виктор Васин подписал контракт с казахстанским "Кайратом"
В составе московской команды футболист выступал с 2011 года. За это время он стал трёхкратным чемпионом РФ и дважды серебряным призёром лиги.
Футболист Виктор Васин. Фото © ЦСКА
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Васин перешёл в казахстанский "Кайрат", сообщается на официальном сайте красно-синих.
"Мы благодарим Виктора за вклад в достижения команды и желаем трёхкратному чемпиону России успехов в новой команде!" — говорится в сообщении.
33-летний спортсмен выступал за ЦСКА более десяти лет, с 2011 года. Ранее он играл за "Спартак-Нальчик" и "Нижний Новгород". В составе красно-синих Васин стал не только трёхкратным чемпионом РФ, но и дважды серебряным и один раз бронзовым призёром лиги. Кроме того, он два раза взял Кубок России и стал обладателем Суперкубка.
Ранее Лайф писал о том, что ЦСКА договорился об аренде полузащитника "Эвертона" Гбамена. В текущем сезоне футболист пять раз появлялся на поле и отметился одной голевой передачей.