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22 февраля, 08:56

Защитник ЦСКА Виктор Васин подписал контракт с казахстанским "Кайратом"

В составе московской команды футболист выступал с 2011 года. За это время он стал трёхкратным чемпионом РФ и дважды серебряным призёром лиги.

<p>Футболист Виктор Васин. Фото ©<a href="https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-vasin-pereshel-v-kayrat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ЦСКА</a></p>

Футболист Виктор Васин. Фото © ЦСКА

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Васин перешёл в казахстанский "Кайрат", сообщается на официальном сайте красно-синих.

"Мы благодарим Виктора за вклад в достижения команды и желаем трёхкратному чемпиону России успехов в новой команде!" — говорится в сообщении.

33-летний спортсмен выступал за ЦСКА более десяти лет, с 2011 года. Ранее он играл за "Спартак-Нальчик" и "Нижний Новгород". В составе красно-синих Васин стал не только трёхкратным чемпионом РФ, но и дважды серебряным и один раз бронзовым призёром лиги. Кроме того, он два раза взял Кубок России и стал обладателем Суперкубка.

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Ранее Лайф писал о том, что ЦСКА договорился об аренде полузащитника "Эвертона" Гбамена. В текущем сезоне футболист пять раз появлялся на поле и отметился одной голевой передачей.

Александра Васильева

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