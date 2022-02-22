Защитник ЦСКА Виктор Васин подписал контракт с казахстанским "Кайратом"

33-летний спортсмен выступал за ЦСКА более десяти лет, с 2011 года. Ранее он играл за "Спартак-Нальчик" и "Нижний Новгород". В составе красно-синих Васин стал не только трёхкратным чемпионом РФ, но и дважды серебряным и один раз бронзовым призёром лиги. Кроме того, он два раза взял Кубок России и стал обладателем Суперкубка.