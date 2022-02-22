Цена нефти Brent превысила $99 впервые с сентября 2014 года

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE взлетела на 4,18%, до 99,38 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:22 мск. В последний раз стоимость нефти Brent превышала 99 долларов за баррель в сентябре 2014 года.

По данным на 11:33 мск, цена на чёрное золото этой марки замедлила рост и торговалась за 98,75 доллара за баррель. Подорожали и фьючерсы на сырьё марки WTI с поставкой в апреле 2022 года. Стоимость этой нефти поднималась на 4,64%, до 94,4 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:33 мск.