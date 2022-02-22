Глава Минздрава Британии заявил о начале "вторжения" на Украину из-за войск РФ вблизи Донбасса

"Из того, что мы видели в последние часы, становится ясно, что президент [РФ Владимир] Путин принял решение наступать на суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы всегда говорили, что это полностью неприемлемо. Мы видели, что он признал сепаратистские регионы на востоке Украины. К тому же есть сообщения, что он отправил войска и танки. Я думаю, что из этого можно заключить, что вторжение на Украину уже началось", — сказал министр в интервью телеканалу Sky News.