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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 08:42
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Глава Минздрава Британии заявил о начале "вторжения" на Украину из-за войск РФ вблизи Донбасса

По мнению министра, последние несколько часов показали, что Москва решила нарушить суверенитет и целостность Незалежной, что Лондон считает полностью неприемлемым.

Великобритания расценивает передвижения российских войск и тяжёлой бронетехники вблизи границ ДНР и ЛНР как "начало вторжения" России на Украину, заявил глава британского Минздрава Саджид Джавид, отвечая на вопрос об общей позиции кабинета министров в отношении признания РФ независимости ДНР и ЛНР.

"Из того, что мы видели в последние часы, становится ясно, что президент [РФ Владимир] Путин принял решение наступать на суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы всегда говорили, что это полностью неприемлемо. Мы видели, что он признал сепаратистские регионы на востоке Украины. К тому же есть сообщения, что он отправил войска и танки. Я думаю, что из этого можно заключить, что вторжение на Украину уже началось", сказал министр в интервью телеканалу Sky News.

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Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Обложка © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Александра Васильева
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