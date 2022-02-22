Глава Минздрава Британии заявил о начале "вторжения" на Украину из-за войск РФ вблизи Донбасса
По мнению министра, последние несколько часов показали, что Москва решила нарушить суверенитет и целостность Незалежной, что Лондон считает полностью неприемлемым.
Великобритания расценивает передвижения российских войск и тяжёлой бронетехники вблизи границ ДНР и ЛНР как "начало вторжения" России на Украину, заявил глава британского Минздрава Саджид Джавид, отвечая на вопрос об общей позиции кабинета министров в отношении признания РФ независимости ДНР и ЛНР.
"Из того, что мы видели в последние часы, становится ясно, что президент [РФ Владимир] Путин принял решение наступать на суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы всегда говорили, что это полностью неприемлемо. Мы видели, что он признал сепаратистские регионы на востоке Украины. К тому же есть сообщения, что он отправил войска и танки. Я думаю, что из этого можно заключить, что вторжение на Украину уже началось", — сказал министр в интервью телеканалу Sky News.
Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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