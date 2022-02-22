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22 февраля, 08:47

Постпред Китая отказался осудить признание ЛНР и ДНР в Совбезе ООН

Дипломат призвал к сдержанности и продолжению диалога в обход эскалации геополитического конфликта.

<p>Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Фото © ТАСС / EPA / JASON SZENES</p>

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Фото © ТАСС / EPA / JASON SZENES

Постпред Китая при Организации Объединённых Наций (ООН) Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совбеза организации, не стал высказываться в поддержку территориальной целостности Украины и осуждать признание Россией ЛНР и ДНР.

"Сейчас все стороны должны проявлять сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряжённость", — отметил Чжан Цзюнь и призвал к продолжению диалога в обход эскалации геополитического конфликта.

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Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Роман Имполитов

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