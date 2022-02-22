Постпред Китая отказался осудить признание ЛНР и ДНР в Совбезе ООН

Дипломат призвал к сдержанности и продолжению диалога в обход эскалации геополитического конфликта.

Постпред Китая при Организации Объединённых Наций (ООН) Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совбеза организации, не стал высказываться в поддержку территориальной целостности Украины и осуждать признание Россией ЛНР и ДНР.