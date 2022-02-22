"Момент истины наступил": Тимошенко призвала Зеленского консолидировать силы для защиты независимости Украины

"Обращаюсь к президенту Украины: пора консолидировать все ветви власти, все политические и общественные силы страны для защиты и сохранения нашей независимости. В это время чрезвычайной угрозы нам нужна страна национального единства — с сильной армией, сильной экономикой, объединённым обществом. Момент истины наступил и для нас, украинцев. Мы должны стать сильными", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.