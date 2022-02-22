"Момент истины наступил": Тимошенко призвала Зеленского консолидировать силы для защиты независимости Украины
Обложка © Getty Images / Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Future Publishing, © Wikipedia
В это сложное время чрезвычайной угрозы необходима страна национального единства — с сильной армией, сильной экономикой, объединённым обществом, убеждена политик.
Бывший премьер Украины, лидер партии и фракции в Верховной раде "Батьковщина" Юлия Тимошенко призвала президента Незалежной Владимира Зеленского консолидировать все силы страны, чтобы защитить и сохранить независимость страны.
"Обращаюсь к президенту Украины: пора консолидировать все ветви власти, все политические и общественные силы страны для защиты и сохранения нашей независимости. В это время чрезвычайной угрозы нам нужна страна национального единства — с сильной армией, сильной экономикой, объединённым обществом. Момент истины наступил и для нас, украинцев. Мы должны стать сильными", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.