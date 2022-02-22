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22 февраля, 09:09

"Момент истины наступил": Тимошенко призвала Зеленского консолидировать силы для защиты независимости Украины

В это сложное время чрезвычайной угрозы необходима страна национального единства — с сильной армией, сильной экономикой, объединённым обществом, убеждена политик.

<p>Обложка © Getty Images / Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Future Publishing, © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yulia_Tymoshenko_2018_Vadim_Chuprina.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Getty Images / Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Future Publishing, © Wikipedia

Бывший премьер Украины, лидер партии и фракции в Верховной раде "Батьковщина" Юлия Тимошенко призвала президента Незалежной Владимира Зеленского консолидировать все силы страны, чтобы защитить и сохранить независимость страны.

"Обращаюсь к президенту Украины: пора консолидировать все ветви власти, все политические и общественные силы страны для защиты и сохранения нашей независимости. В это время чрезвычайной угрозы нам нужна страна национального единства — с сильной армией, сильной экономикой, объединённым обществом. Момент истины наступил и для нас, украинцев. Мы должны стать сильными", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Виктория Чудакова

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