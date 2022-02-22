Зюганов заявил, что Жириновский идёт на поправку
Оба политика попали в больницу примерно в одно время, но лидер КПРФ уже выписан.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания фракции в Госдуме рассказал, что глава ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее был госпитализирован, идёт на поправку.
"Жириновский поправляется", — заявил он.
Напомним, о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновкого стало известно 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что политик "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. 11 февраля стало известно, что в больницу положили и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сам он объяснил госпитализацию прохождением оперативной диспансеризации. По его словам, у него была сложная операция и с началом жёсткой эпидемии важно всё проверить на первой стадии. Позже лидер КПРФ выписался из больницы.
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