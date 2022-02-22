В Узбекистане привили корову и получили молоко с антителами к ковиду

Учёные из Узбекистана создали молоко, способное защитить от коронавируса. Соответствующая статья появилась на научном портале bioRxiv.

Исследователи обратили внимание на то, что в период грудного вскармливания у переболевших и привитых от ковида женщин в молоке содержались антитела к возбудителю вируса. Таким образом был сделан вывод, что аналогично может произойти и с коровами. В итоге результат оправдал все ожидания.

Отмечается, что животные были привиты препаратом, предназначенным для людей. Коровам поставили три прививки, и уже спустя две недели после первой инъекции в их молоке фиксировались антитела к коронавирусу.

"Первые результаты экспериментальной проверки показали, что вакцину ZF-UZ-VAC2001 можно безопасно применять для вакцинации домашних сельскохозяйственных животных с целью получения иммунобиологически активных молока и сыворотки, содержащих специфические нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2", — говорится в статье.

Учёные подчеркнули, что в результате пастеризации молока уровень антител в нём остаётся прежним, поэтому "иммунизированный" продукт можно производить в больших объёмах. Эффективность нейтрализирующих антител в напитке исследователи оценили в 40%.