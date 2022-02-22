Сексологи раскрыли тайну, чего хотят мужчины от своих дам на 23 Февраля

Когда подарки на 23 Февраля готовы, на горизонте начинает маячить следующий вопрос: чем удивить любимого в постели в День защитника Отечества? Ответ на него есть у сексологов Елены Малаховой и Инны Чудиновой. В беседе с Лайфом специалисты объяснили, как понять, чего на самом деле хочет ваш мужчина.

Важно учесть характер избранника

Если вы давно встречаетесь со своим парнем, значит, в курсе его предпочтений в сексе. Исходя из них и предлагайте какие-то сюрпризы, сценарии. Обязательно учитывайте характер возлюбленного, ведь некоторые мужчины негативно относятся к экспериментам в постели. Для таких представителей сильного пола многое, связанное с близостью, является табуированной темой, и вашу инициативу разнообразить интимную жизнь они встретят с неодобрением.

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Мужчина мог проболтаться о своих сексуальных желаниях

Мужчина мог невзначай говорить вам, что хочет попробовать нечто новое в сексе. Или даже не говорить, а намекать. "При просмотре совместных фильмов женщина могла увидеть, что на какие-то интимные сцены у него загорелись глаза. Она поняла, что ему это нравится. Это можно попробовать. Может быть, он прямо сам говорил. Или, например, что из его друзей кто-то что-то пробовал. Нужно слышать и слушать мужчину. Может быть, говорил не в прямой речи, а в завуалированной форме", — пояснила сексолог Елена Малахова.

Стриптиз и ролевые игры

Мужчины хорошо реагируют на обнажённое женское тело, поэтому продлите зрительный момент: можно станцевать стриптиз или показать, как вы себя удовлетворяете. "Мужчину заводит вид возбуждённой женщины и то, как она получает оргазм", — напомнила Малахова.

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Если вы знаете, что ваш партнёр в восторге от ролевых игр, пригласите его на свидание и разыграйте всё так, будто вы только познакомились. Специалист уверена, что мужчине такой сюрприз придётся по душе. Ещё Малахова добавила, что всем представителям сильной половины человечества нравятся чулки — этот предмет одежды их возбуждает. "Даже если у мужчины проблемы с потенцией, это всегда очень хорошо влияет на эрекцию. Можно использовать чулки в своём образе", — подчеркнула собеседница Лайфа.

Сексолог Инна Чудинова заметила, что удивить мужчину можно, изменив внешность. Причём для этого необязательно стричь или красить волосы — можно надеть парик. Те девушки, кто предпочитает романтический стиль в одежде, могут поразить своего избранника, нарядившись более раскрепощённо. Добавить перчинки и азарта можно, на вечер став "медсестрой" или "учительницей". Традиционный спокойный секс можно разнообразить более страстным.

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Не прыгайте выше головы

Сексолог Чудинова рекомендует женщинам быть собой, не пытаться прыгнуть выше головы. И, естественно, не забывать о собственных желаниях. "Если партнёр ведёт себя как-то наигранно, это чувствуется. Мужчину нужно удивлять, но при этом полагаться на своё естественное чутьё. Конечно, приятные сюрпризы важны и нужны. Это разнообразие в отношениях. Вносит перчинку и страстность. Всё зависит от предпочтений партнёра", — указала эксперт.

Что будоражит фантазию мужчины

Пригласите возлюбленного в место, где оба никогда не были. Либо же, наоборот, вспомните какие-то романтические первые мгновения вашего знакомства и вернитесь туда, где всё начиналось, в ваше "место ностальгии". Напомните мужчине, как зарождались отношения, — это тоже будоражит фантазию.