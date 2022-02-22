Разведённого Лепса застукали за поцелуями с новой возлюбленной, и это не Барановская

Заслуженный артист России Григорий Лепс недолго был один после развода с супругой Анной, в браке с которой прожил 20 лет. Известие о расставании пары стало громом среди ясного неба. В Сети появились слухи о том, что музыкант ищет утешения на дне стакана. Однако сам он вскоре заявил, что эта информация ничего общего с действительностью не имеет. А спустя несколько недель Ксения Собчак по секрету на всю страну объявила о романе Лепса с телеведущей Юлией Барановской. Но, как оказалось, сердце артиста завоевала вовсе не Юлия. На днях он был замечен целующим "мисс Львов – 2018" Наталью Болюх.

Наталья Болюх и Григорий Лепс. Скришнот видео © Telegram / "Только никому"

Наталья Болюх — "первая вице-мисс Украина Вселенная – 2018" — делится подробностями своей жизни в закрытом аккаунте в "Инстаграме". На красотку подписано 96 тысяч пользователей.

"Мисс Львов – 2018" Наталья Болюх. Фото © Instagram / topnataliaa

"Мисс Львов – 2018" Наталья Болюх. Фото © Instagram / topnataliaa

Болюх любит красивую жизнь, наряжаться, поездки за границу. В описании аккаунта предупреждает: вечерами занята, кофе не пьёт, машиной её не удивить.

"Мисс Львов – 2018" Наталья Болюх. Фото © Instagram / topnataliaa

"Мисс Львов – 2018" Наталья Болюх. Фото © Instagram / topnataliaa

Наталья оказалась в центре скандала, когда соотечественники затравили её за поездку в Москву на день рождения к друзьям.

"Мисс Львов – 2018" Наталья Болюх. Фото © Instagram / topnataliaa

"Мисс Львов – 2018" Наталья Болюх. Фото © Instagram / topnataliaa

СМИ писали, что Наталья Болюх в 2021-м вышла замуж. Однако брак не был столь длительным, как у Лепса. Спустя несколько месяцев девушка развелась с мужем — российским бизнесменом.

"Мисс Львов – 2018" Наталья Болюх. Фото © Instagram / topnataliaa

"Мисс Львов – 2018" Наталья Болюх. Фото © Instagram / topnataliaa

Наталья интересуется дизайном и психологией, а вообще она экономист. И наверняка сможет помочь разобраться своему новому ухажёру с его доходами. После развода Григорий Лепс стал самым дорогим российским певцом.

"Мисс Львов – 2018" Наталья Болюх. Фото © Instagram / topnataliaa