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21 февраля, 07:40

10 фото с рабочих мест, которые показывают, что такое "день не задался" на самом деле

Работа и так редко доставляет удовольствие, даже если всё идёт без неожиданностей. Героям этой подборки не повезло. На смене с ними произошёл такой ужас, после которого можно сразу увольняться.

"На брюках сломалась молния на ширинке. Прямо перед очень важной встречей", illigal.

Фото © Reddit / illigal

Фото © Reddit / illigal

"Работаю в небольшой кофейне. Сегодня начальник случайно высыпал обжаренные кофейные зёрна к необжаренным. Теперь мы перебираем их вручную", — CensoryDeprivation.

Фото © Reddit / CensoryDeprivation

Фото © Reddit / CensoryDeprivation

"Мой друг работает в этом магазине уборщиком", soulkeyy.

Фото © Reddit / soulkeyy

Фото © Reddit / soulkeyy

"Всё очень плохо", TheMagnificentBoner.

Фото © Reddit / TheMagnificentBoner

Фото © Reddit / TheMagnificentBoner

"Я работаю с садистами", NoTick.

Фото © Reddit / NoTick

Фото © Reddit / NoTick

Надпись на фуре, застрявшей под мостом: "Ты можешь сделать это".

Фото © Reddit / NinjaCatPurr

Фото © Reddit / NinjaCatPurr

"Бедняжка Меган", needmorexanax.

Фото © Reddit / needmorexanax

Фото © Reddit / needmorexanax

"Мою девушку пригвоздило на новой работе", chrystal-mighties.

Фото © Reddit / chrystal-mighties

Фото © Reddit / chrystal-mighties

"Однажды в офисе взорвался тонер прямо во время замены. Можно увидеть, где я стоял в этот момент", paochow.

Фото © Reddit / paochow

Фото © Reddit / paochow

"Пришёл с утра на работу, надел наушники и почувствовал, как что-то щекочет ухо. В амбушюре (съёмная часть наушников, соприкасающаяся с ухом. — Прим. Лайфа) спала летучая мышь", soulhacler.

Фото © Reddit / soulhacler

Фото © Reddit / soulhacler

15 забавных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха, ведь их сразу уволили

15 забавных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха, ведь их сразу уволили

Обложка © Reddit / NinjaCatPurr, needmorexanax

Сергей Трофимов

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