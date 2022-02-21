10 фото с рабочих мест, которые показывают, что такое "день не задался" на самом деле

"На брюках сломалась молния на ширинке. Прямо перед очень важной встречей", — illigal.

Фото © Reddit / illigal

"Работаю в небольшой кофейне. Сегодня начальник случайно высыпал обжаренные кофейные зёрна к необжаренным. Теперь мы перебираем их вручную", — CensoryDeprivation.

Фото © Reddit / CensoryDeprivation

"Мой друг работает в этом магазине уборщиком", — soulkeyy.

Фото © Reddit / soulkeyy

"Всё очень плохо", — TheMagnificentBoner.

Фото © Reddit / TheMagnificentBoner

"Я работаю с садистами", — NoTick.

Фото © Reddit / NoTick

Надпись на фуре, застрявшей под мостом: "Ты можешь сделать это".

Фото © Reddit / NinjaCatPurr

Фото © Reddit / needmorexanax

"Мою девушку пригвоздило на новой работе", — chrystal-mighties.

Фото © Reddit / chrystal-mighties

"Однажды в офисе взорвался тонер прямо во время замены. Можно увидеть, где я стоял в этот момент", — paochow.

Фото © Reddit / paochow

"Пришёл с утра на работу, надел наушники и почувствовал, как что-то щекочет ухо. В амбушюре (съёмная часть наушников, соприкасающаяся с ухом. — Прим. Лайфа) спала летучая мышь", — soulhacler.