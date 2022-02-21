10 фото с рабочих мест, которые показывают, что такое "день не задался" на самом деле
Работа и так редко доставляет удовольствие, даже если всё идёт без неожиданностей. Героям этой подборки не повезло. На смене с ними произошёл такой ужас, после которого можно сразу увольняться.
"На брюках сломалась молния на ширинке. Прямо перед очень важной встречей", — illigal.
Фото © Reddit / illigal
"Работаю в небольшой кофейне. Сегодня начальник случайно высыпал обжаренные кофейные зёрна к необжаренным. Теперь мы перебираем их вручную", — CensoryDeprivation.
Фото © Reddit / CensoryDeprivation
"Мой друг работает в этом магазине уборщиком", — soulkeyy.
Фото © Reddit / soulkeyy
"Всё очень плохо", — TheMagnificentBoner.
Фото © Reddit / TheMagnificentBoner
"Я работаю с садистами", — NoTick.
Фото © Reddit / NoTick
Надпись на фуре, застрявшей под мостом: "Ты можешь сделать это".
Фото © Reddit / NinjaCatPurr
"Бедняжка Меган", — needmorexanax.
Фото © Reddit / needmorexanax
"Мою девушку пригвоздило на новой работе", — chrystal-mighties.
Фото © Reddit / chrystal-mighties
"Однажды в офисе взорвался тонер прямо во время замены. Можно увидеть, где я стоял в этот момент", — paochow.
Фото © Reddit / paochow
"Пришёл с утра на работу, надел наушники и почувствовал, как что-то щекочет ухо. В амбушюре (съёмная часть наушников, соприкасающаяся с ухом. — Прим. Лайфа) спала летучая мышь", — soulhacler.
Фото © Reddit / soulhacler
Обложка © Reddit / NinjaCatPurr, needmorexanax