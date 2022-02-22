ESET: Каждая десятая шпионская атака направлена на пользователей Android из России

Международный разработчик антивирусного программного обеспечения и решений ESET сообщил, что активность шпионских программ выросла более чем на 20% с сентября по декабрь 2021 года, а каждый десятый случай сталкинга и шпионажа нацелен на пользователей Android в России.

"Данные глобальной телеметрии ESET за период с сентября по декабрь 2021 года свидетельствуют о росте активности шпионских программ более чем на 20%. При этом каждая десятая атака сталкинга и шпионажа в мире направлена на пользователей Android из России", — сообщили в пресс-службе разработчика.

Как уточняется, вредоносные программы, осуществляющие шпионаж, в основном работают в скрытом режиме без уведомлений и маскируются под стандартные утилиты. Они следят за местоположением пользователей и ведут журнал их активности в Сети, а также отправляют скриншоты сообщений и экрана на сторонние серверы. Кроме того, программы блокируют защитные элементы операционной системы.

Так, за прошлый год в сравнении с 2020-м в пять раз увеличился объём всех типов угроз для Android. При этом наибольшая активность осуществлялась обычно по субботам и воскресеньям, а меньше всего атак было по вторникам. Также в компании пояснили, что нежелательное программное обеспечение для слежения зачастую распространяется через клоны легальных приложений, которые были загружены из неофициальных магазинов. Но помимо этого также становятся популярны и коммерческие разработчики, которые открыто предлагают шпионские программы.