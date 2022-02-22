Турция примет "меры предосторожности" после признания Россией ЛНР и ДНР

Турция примет дополнительные "меры предосторожности" на фоне признания Россией независимости республик Донбасса. Об этом в беседе с журналистами заявил президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган.

"Мы являемся черноморской страной, в связи с этим нам необходимо создать множество мер предосторожности. Мы уже принимаем эти меры, но мы также продолжаем и будем продолжать работать в этом направлении", — приводит его слова CNN TÜRK.