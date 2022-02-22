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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 10:39
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Турция примет "меры предосторожности" после признания Россией ЛНР и ДНР

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото © ТАСС / Zuma

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото © ТАСС / Zuma

Ранее президент южной республики Реджеп Эрдоган заявил, что решение Москвы по Донбассу является неприемлемым.

Турция примет дополнительные "меры предосторожности" на фоне признания Россией независимости республик Донбасса. Об этом в беседе с журналистами заявил президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган.

"Мы являемся черноморской страной, в связи с этим нам необходимо создать множество мер предосторожности. Мы уже принимаем эти меры, но мы также продолжаем и будем продолжать работать в этом направлении", — приводит его слова CNN TÜRK.

Эрдоган назвал решение России о признании ДНР и ЛНР неприемлемым
Эрдоган назвал решение России о признании ДНР и ЛНР неприемлемым

Напомним, что указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом России Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Встреча членов Совбеза состоялась после того, как Вооружённые силы Украины начали обстреливать территории ДНР и ЛНР в усиленном режиме, а Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий.

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Роман Имполитов
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