Эрдоган назвал решение России о признании ДНР и ЛНР неприемлемым

"Мы с самого начала кризиса искренне стремились снизить напряжённость. В заявлении нашего МИД по поводу последних событий было подчёркнуто, что решение [о признании ДНР и ЛНР] является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал президент в интервью телеканалу CNN Turk.