Эрдоган назвал решение России о признании ДНР и ЛНР неприемлемым
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Сайт президента Турции
Турецкий президент призвал конфликтующие стороны уважать здравый смысл и принципы международного права.
Решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик противоречит Минским соглашениям, оно явно нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы с самого начала кризиса искренне стремились снизить напряжённость. В заявлении нашего МИД по поводу последних событий было подчёркнуто, что решение [о признании ДНР и ЛНР] является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал президент в интервью телеканалу CNN Turk.
Он подчеркнул, что решение России абсолютно неприемлемо. Эрдоган призвал конфликтующие стороны уважать здравый смысл и международное право.
Напомним, что указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом России Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Встреча членов Совбеза состоялась после того, как Вооружённые силы Украины начали обстреливать территории ДНР и ЛНР в усиленном режиме, а Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий.