МИД РФ: Признание ДНР и ЛНР — непростой, но единственно возможный шаг
Здание МИД РФ. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
В документе, помимо всего прочего, подчёркивается, что это решение президента России было продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республик.
Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стало непростым, но единственно возможным шагом, говорится в распространённом заявлении МИД РФ о признании независимости республик Донбасса.
"Это был непростой, но единственно возможный шаг. К главе российского государства с просьбой о признании поступили обращения руководства и жителей двух республик. Этот вопрос был поставлен депутатами ГД Федерального собрания РФ в обращении к президенту РФ", — говорится в документе.
В заявлении, помимо всего прочего, подчёркивается, что это решение президента РФ было продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
"Признание Донецкой и Луганской народных республик — вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение. Оно призвано послужить жителям ДНР и ЛНР гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов", — сообщается в документе.
Согласно заявлению МИД, Киев вместо достижения политическим путём согласия со своими согражданами развязал против них военную карательную операцию, а по сути гражданскую войну. Стало совершенно очевидно, что для Киева Донбасс — это территория, а не люди, на ней проживающие. Кроме того, Россия призывает и другие страны последовать её примеру, признав Донецкую и Луганскую народные республики.
Напомним, что указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом России Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Встреча членов Совбеза состоялась после того, как Вооружённые силы Украины начали обстреливать территории ДНР и ЛНР в усиленном режиме, а Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий.