МИД РФ: Признание ДНР и ЛНР — непростой, но единственно возможный шаг

В документе, помимо всего прочего, подчёркивается, что это решение президента России было продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республик.

Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стало непростым, но единственно возможным шагом, говорится в распространённом заявлении МИД РФ о признании независимости республик Донбасса.

"Это был непростой, но единственно возможный шаг. К главе российского государства с просьбой о признании поступили обращения руководства и жителей двух республик. Этот вопрос был поставлен депутатами ГД Федерального собрания РФ в обращении к президенту РФ", — говорится в документе.

В заявлении, помимо всего прочего, подчёркивается, что это решение президента РФ было продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".

"Признание Донецкой и Луганской народных республик — вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение. Оно призвано послужить жителям ДНР и ЛНР гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов", — сообщается в документе.