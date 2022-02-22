Историк Шаповалов напомнил о праве на самоопределение после реакции Запада на признание ЛНР и ДНР

Он отметил, что на этом фоне враждебного флёра и двойной морали Запада Россия входит в электоральный цикл, который будет включать в себя выборы президента в 2024-м и выборы в Госдуму 2026 года.

Историк, член правления Российской ассоциации политической науки, эксперт НОМ Владимир Шаповалов рассказал, насколько попытки представить признание ЛНР и ДНР как нечто из ряда вон соответствуют действительности, а также насколько данная позиция соответствует поведению в подобных ситуациях.

"В настоящее время в мире существует 193 суверенные страны – члена ООН, признанные подавляющим большинством стран мира. Ещё ряд государств, в частности Абхазия и Южная Осетия, являются частично признанными, то есть получили признание некоторого количества суверенных государств. При этом сто лет назад в мире было только 60 суверенных государств. А членов Лиги Наций и того меньше — только 43. То есть за прошедшее столетие количество признанных мировым сообществом, в том числе странами Запада, государств увеличилось более чем в три раза", — сказал эксперт.

Он отметил, что самым последним примером является открытие 18 ноября 2021 года в Литве дипломатического представительства непризнанного мировым сообществом в качестве суверенного государства Тайваня. По его словам, на языке дипломатии этот акт аналогичен признанию.

При этом историк подчеркнул, что Устав ООН устанавливает в качестве фундаментальной цели своей деятельности развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов. И наличие такой нормы создаёт правовые основания для признания суверенитета народов, которые стремятся к самоопределению.

"То есть это право закреплено в международных документах, а сами подобные решения в мировой практике не единичны. Более того, количество суверенных государств постоянно растёт. При этом страны Запада зачастую являются первыми в ряду государств, признающих суверенитет новых политических образований, причём в ряде случаев, как, например, с Украиной, Словенией, Хорватией и Косовом, грубо нарушая принцип невмешательства во внутренние дела других суверенных государств", — сказал эксперт НОМ.