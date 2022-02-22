Историк Шаповалов напомнил о праве на самоопределение после реакции Запада на признание ЛНР и ДНР
Он отметил, что на этом фоне враждебного флёра и двойной морали Запада Россия входит в электоральный цикл, который будет включать в себя выборы президента в 2024-м и выборы в Госдуму 2026 года.
Историк, член правления Российской ассоциации политической науки, эксперт НОМ Владимир Шаповалов рассказал, насколько попытки представить признание ЛНР и ДНР как нечто из ряда вон соответствуют действительности, а также насколько данная позиция соответствует поведению в подобных ситуациях.
"В настоящее время в мире существует 193 суверенные страны – члена ООН, признанные подавляющим большинством стран мира. Ещё ряд государств, в частности Абхазия и Южная Осетия, являются частично признанными, то есть получили признание некоторого количества суверенных государств. При этом сто лет назад в мире было только 60 суверенных государств. А членов Лиги Наций и того меньше — только 43. То есть за прошедшее столетие количество признанных мировым сообществом, в том числе странами Запада, государств увеличилось более чем в три раза", — сказал эксперт.
Он отметил, что самым последним примером является открытие 18 ноября 2021 года в Литве дипломатического представительства непризнанного мировым сообществом в качестве суверенного государства Тайваня. По его словам, на языке дипломатии этот акт аналогичен признанию.
При этом историк подчеркнул, что Устав ООН устанавливает в качестве фундаментальной цели своей деятельности развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов. И наличие такой нормы создаёт правовые основания для признания суверенитета народов, которые стремятся к самоопределению.
"То есть это право закреплено в международных документах, а сами подобные решения в мировой практике не единичны. Более того, количество суверенных государств постоянно растёт. При этом страны Запада зачастую являются первыми в ряду государств, признающих суверенитет новых политических образований, причём в ряде случаев, как, например, с Украиной, Словенией, Хорватией и Косовом, грубо нарушая принцип невмешательства во внутренние дела других суверенных государств", — сказал эксперт НОМ.
Шаповалов отметил, что на этом фоне враждебного флёра и двойной морали Запада Россия входит в электоральный цикл, который будет включать в себя выборы президента РФ в 2024-м и выборы в Госдуму 2026 года. При этом он предположил, что события 21 февраля "партнёры" нашей страны непременно попытаются разыграть как карту в попытке вмешаться в выборы в 2024 году.
Напомним, что указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом России Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Встреча членов Совбеза состоялась после того, как Вооружённые силы Украины начали обстреливать территории ДНР и ЛНР в усиленном режиме, а Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий.
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