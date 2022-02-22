Лавров назвал реакцию Запада на признание Россией ЛНР и ДНР ожидаемой
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото © VK / МИД России
Независимость республик Донбасса была признана накануне соответствующими указами президента РФ.
Реакция Запада на принятие Россией документов о признании независимости республик Донбасса оказалась вполне ожидаемой. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Реакция известна, конечно же, и она, наверное, у всех на слуху, ею переполнены и телеэкраны, и другие СМИ, Интернет, социальные сети. Реакция ожидаема", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом России Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Встреча членов Совбеза состоялась после того, как Вооружённые силы Украины начали обстреливать территории ДНР и ЛНР в усиленном режиме, а Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий.