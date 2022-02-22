Лавров назвал реакцию Запада на признание Россией ЛНР и ДНР ожидаемой

Реакция Запада на принятие Россией документов о признании независимости республик Донбасса оказалась вполне ожидаемой. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Реакция известна, конечно же, и она, наверное, у всех на слуху, ею переполнены и телеэкраны, и другие СМИ, Интернет, социальные сети. Реакция ожидаема", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".