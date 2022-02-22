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22 февраля, 09:41

Экономист Кричевский объяснил, почему сейчас не стоит закупаться долларами и евро

Самый разумный вариант — сходить в магазин и купить то, чего не хватает сейчас в обиходе, это всё равно подорожает, считает специалист.

<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Экономист Никита Кричевский в беседе с Лайфом поделился советами, что обязательно нужно сделать в период роста курса валют и падения рубля. Первый: сейчас не нужно ни в коем случае бежать в обменник и закупаться долларами и евро.

"Это мини-паника, которая как воронка засасывает тех, у кого слабые нервы. Рубль уже отыгрывает свои позиции. К тому же нефть очень сильно подросла. В чём смысл сейчас бежать? Зачем в обменник? Надо в магазин бежать и купить на эти деньги то, чего не хватает в быту, или технику, мебель, товары народного потребления — одежду или обувь. Это подорожает вне зависимости от того, сколько будет стоить доллар", — считает собеседник Лайфа.

По словам экономиста, подорожание случится в силу того, что США обязательно воспользуются возможностью на панике и хайпе поднять цены. Аргументировав это тем, что будет расти курс. Он при этом отметил, что у Центробанка более чем достаточно резерва для того, чтобы не допустить взрывных скачков курса. Регулятор с этим успешно справляется, заключил Никита Кричевский.

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Юлия Архипова

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