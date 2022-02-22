Лавров заявил, что Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР

Министр подчеркнул, что подписаны договоры о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве между РФ и этими новыми государствами, в которых Москва гарантирует обеспечивать защиту ДНР и ЛНР.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, согласно подписанным договорам с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), гарантирует их безопасность.

"Мы продолжаем выступать за то, чтобы все проблемы решались мирным способом, и в связи с этим нас не может не волновать продолжающаяся воинственная риторика киевского режима, продолжающиеся действия по накачиванию его вооружением. Продолжаются и перестрелки, инициируемые киевским режимом на границе с Луганской и Донецкой народными республиками", — заявил Лавров в эфире телеканала "Россия 24".