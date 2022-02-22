Лавров заявил, что Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Flickr.com / МИД России
Министр подчеркнул, что подписаны договоры о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве между РФ и этими новыми государствами, в которых Москва гарантирует обеспечивать защиту ДНР и ЛНР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, согласно подписанным договорам с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), гарантирует их безопасность.
"Мы продолжаем выступать за то, чтобы все проблемы решались мирным способом, и в связи с этим нас не может не волновать продолжающаяся воинственная риторика киевского режима, продолжающиеся действия по накачиванию его вооружением. Продолжаются и перестрелки, инициируемые киевским режимом на границе с Луганской и Донецкой народными республиками", — заявил Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
Министр подчеркнул, что подписаны договоры о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве между Россией и этими новыми государствами, в которых Москва гарантирует обеспечивать безопасность ДНР и ЛНР.
Напомним, что указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом России Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Встреча членов Совбеза состоялась после того, как Вооружённые силы Украины начали обстреливать территории ДНР и ЛНР в усиленном режиме, а Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий.