Минцифры: Получить QR-коды по тесту на антитела можно только на "Госуслугах"
МФЦ и региональные порталы не имеют доступа к реестру Роспотребнадзора, где хранятся данные об анализах, пояснили в ведомстве.
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Ковид-сертификат по результатам теста на антитела можно оформить исключительно на портале государственных услуг. Соответствующее заявление на своём сайте опубликовало Минцифры, уточняя, что в МФЦ и на региональных порталах такая услуга не оформляется.
"В связи с сообщениями о проблемах с получением медицинских сертификатов в МФЦ и на региональных порталах Минцифры дополнительно уточняет. В соответствии с приказом Минздрава 12.11.2021 № 1053н, новый сервис по оформлению медицинских сертификатов по результатам теста на антитела к CoViD-19 действует только на "Госуслугах", — говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что данные о тестах на антитела к коронавирусной инфекции поступают из информационного реестра Роспотребнадзора, доступ к которому есть только у портала "Госуслуги".
Напомним, что 21 февраля у российских граждан появилась возможность получить ковид-сертификат, предоставив положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.