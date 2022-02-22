Минцифры: Получить QR-коды по тесту на антитела можно только на "Госуслугах"

Ковид-сертификат по результатам теста на антитела можно оформить исключительно на портале государственных услуг. Соответствующее заявление на своём сайте опубликовало Минцифры, уточняя, что в МФЦ и на региональных порталах такая услуга не оформляется.

"В связи с сообщениями о проблемах с получением медицинских сертификатов в МФЦ и на региональных порталах Минцифры дополнительно уточняет. В соответствии с приказом Минздрава 12.11.2021 № 1053н, новый сервис по оформлению медицинских сертификатов по результатам теста на антитела к CoViD-19 действует только на "Госуслугах", — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что данные о тестах на антитела к коронавирусной инфекции поступают из информационного реестра Роспотребнадзора, доступ к которому есть только у портала "Госуслуги".