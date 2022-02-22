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22 февраля, 09:57

Минцифры: Получить QR-коды по тесту на антитела можно только на "Госуслугах"

МФЦ и региональные порталы не имеют доступа к реестру Роспотребнадзора, где хранятся данные об анализах, пояснили в ведомстве.

<p>Обложка © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Ковид-сертификат по результатам теста на антитела можно оформить исключительно на портале государственных услуг. Соответствующее заявление на своём сайте опубликовало Минцифры, уточняя, что в МФЦ и на региональных порталах такая услуга не оформляется.

"В связи с сообщениями о проблемах с получением медицинских сертификатов в МФЦ и на региональных порталах Минцифры дополнительно уточняет. В соответствии с приказом Минздрава 12.11.2021 № 1053н, новый сервис по оформлению медицинских сертификатов по результатам теста на антитела к CoViD-19 действует только на "Госуслугах", — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что данные о тестах на антитела к коронавирусной инфекции поступают из информационного реестра Роспотребнадзора, доступ к которому есть только у портала "Госуслуги".

Напомним, что 21 февраля у российских граждан появилась возможность получить ковид-сертификат, предоставив положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Более 40 тысяч россиян оформили на "Госуслугах" сертификат по тесту на антитела

Более 40 тысяч россиян оформили на "Госуслугах" сертификат по тесту на антитела

Роман Имполитов

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