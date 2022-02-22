Ведущая фракция ЕП потребовала исключить Россию из европейской экономики
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Кроме того, члены партии призвали Североатлантический альянс и Евросоюз рассмотреть оказание полного объёма военной поддержки Киеву.
Ведущая в Европарламенте фракция Европейской народной партии потребовала немедленно отреагировать на признание Москвой независимости республик Донбасса и ввести против России пакет санкций.
"Новый санкционный пакет должен быть принят, чтобы постепенно отключить Россию от экономики ЕС без всяких компромиссов. Полный объём военной поддержки [Украине] со стороны НАТО и ЕС должен быть рассмотрен", — говорится в заявлении фракции.
Напомним, что указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом России Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Встреча членов Совбеза состоялась после того, как Вооружённые силы Украины начали обстреливать территории ДНР и ЛНР в усиленном режиме, а Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий.