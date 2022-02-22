Ведущая фракция ЕП потребовала исключить Россию из европейской экономики

Кроме того, члены партии призвали Североатлантический альянс и Евросоюз рассмотреть оказание полного объёма военной поддержки Киеву.

Ведущая в Европарламенте фракция Европейской народной партии потребовала немедленно отреагировать на признание Москвой независимости республик Донбасса и ввести против России пакет санкций.

"Новый санкционный пакет должен быть принят, чтобы постепенно отключить Россию от экономики ЕС без всяких компромиссов. Полный объём военной поддержки [Украине] со стороны НАТО и ЕС должен быть рассмотрен", — говорится в заявлении фракции.