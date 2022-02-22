Главы ДНР и ЛНР подписали законы о ратификации договоров о дружбе с Россией
Празднование подписания президентом РФ указов о признании независимости ДНР и ЛНР. Фото © ТАСС / Рюмин Александр
Оба документа ранее были одобрены законодательными органами республик. Аналогичные нормативно-правовые акты готовятся сегодня в РФ.
Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали законы о ратификации договора о дружбе и взаимопомощи с Россией. Соответствующие документы опубликованы на порталах правительств обеих республик.
"Ратифицировать договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской народной республикой и Российской Федерацией, подписанный в городе Москве 21 февраля 2022 года", — говорится в документе, подписанном главой ЛНР.
Оба документа ранее были одобрены законодательными органами республик. Решение при этом поддержали единогласно все республиканские депутаты.
Напомним, что 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.