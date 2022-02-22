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22 февраля, 10:22

Главы ДНР и ЛНР подписали законы о ратификации договоров о дружбе с Россией

Оба документа ранее были одобрены законодательными органами республик. Аналогичные нормативно-правовые акты готовятся сегодня в РФ.

<p>Празднование подписания президентом РФ указов о признании независимости ДНР и ЛНР. Фото © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Празднование подписания президентом РФ указов о признании независимости ДНР и ЛНР. Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали законы о ратификации договора о дружбе и взаимопомощи с Россией. Соответствующие документы опубликованы на порталах правительств обеих республик.

"Ратифицировать договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской народной республикой и Российской Федерацией, подписанный в городе Москве 21 февраля 2022 года", — говорится в документе, подписанном главой ЛНР.

Оба документа ранее были одобрены законодательными органами республик. Решение при этом поддержали единогласно все республиканские депутаты.

Совфед внёс в повестку заседания вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Совфед внёс в повестку заседания вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Напомним, что 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Роман Имполитов

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