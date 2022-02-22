Главы ДНР и ЛНР подписали законы о ратификации договоров о дружбе с Россией

Оба документа ранее были одобрены законодательными органами республик. Аналогичные нормативно-правовые акты готовятся сегодня в РФ.

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали законы о ратификации договора о дружбе и взаимопомощи с Россией. Соответствующие документы опубликованы на порталах правительств обеих республик.

"Ратифицировать договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской народной республикой и Российской Федерацией, подписанный в городе Москве 21 февраля 2022 года", — говорится в документе, подписанном главой ЛНР.