Зеленский рассмотрит возможность разрыва дипотношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский готов рассмотреть предложение Министерства иностранных дел страны о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне признания ею независимости республик Донбасса.

"Я получил запрос от МИД о разрыве дипотношений с Россией. <...> Я рассмотрю его", — сказал Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом.