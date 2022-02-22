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22 февраля, 10:26

Зеленский рассмотрит возможность разрыва дипотношений с Россией

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом, который находится в Киеве.

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский готов рассмотреть предложение Министерства иностранных дел страны о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне признания ею независимости республик Донбасса.

"Я получил запрос от МИД о разрыве дипотношений с Россией. <...> Я рассмотрю его", — сказал Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом.

Зеленский считает, что признание ДНР и ЛНР создаёт условия для "российской агрессии"

Зеленский считает, что признание ДНР и ЛНР создаёт условия для "российской агрессии"

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Роман Имполитов

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