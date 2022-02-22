Зеленский рассмотрит возможность разрыва дипотношений с Россией

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом, который находится в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский готов рассмотреть предложение Министерства иностранных дел страны о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне признания ею независимости республик Донбасса.