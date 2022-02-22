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22 февраля, 11:35

Песков назвал условия участия России в экстренной встрече "нормандской четвёрки"

Внеочередное заседание на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса ранее инициировал Киев.

<p>Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин </p>

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вероятность проведения экстренной встречи в "нормандском формате" и участия России в ней будет зависеть от того, какие вопросы будут стоять на её повестке. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Будет всё зависеть от конкретики предложений, от соображений по возможному содержанию таких контактов", — сказал он.

При этом Песков уточнил, что ни на экспертном уровне, ни на уровне министров российской стороной не будет приветствоваться диалог "в формате переливания из пустого в порожнее".

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал экстренный саммит "нормандской четвёрки". Это произошло после того, как 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании республик Донбасса. Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса. Аналогичные документы одобрили Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Александр Юнашев

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