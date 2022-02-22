Песков назвал условия участия России в экстренной встрече "нормандской четвёрки"

Внеочередное заседание на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса ранее инициировал Киев.

Вероятность проведения экстренной встречи в "нормандском формате" и участия России в ней будет зависеть от того, какие вопросы будут стоять на её повестке. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Будет всё зависеть от конкретики предложений, от соображений по возможному содержанию таких контактов", — сказал он.