Песков назвал условия участия России в экстренной встрече "нормандской четвёрки"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Внеочередное заседание на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса ранее инициировал Киев.
Вероятность проведения экстренной встречи в "нормандском формате" и участия России в ней будет зависеть от того, какие вопросы будут стоять на её повестке. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Будет всё зависеть от конкретики предложений, от соображений по возможному содержанию таких контактов", — сказал он.
При этом Песков уточнил, что ни на экспертном уровне, ни на уровне министров российской стороной не будет приветствоваться диалог "в формате переливания из пустого в порожнее".
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал экстренный саммит "нормандской четвёрки". Это произошло после того, как 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании республик Донбасса. Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса. Аналогичные документы одобрили Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин.