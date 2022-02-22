Пушилин: Границы ДНР и ЛНР пока останутся в пределах Донецкой и Луганской областей
Этот вопрос, по всей видимости, нуждается в уточнении. Ранее Дмитрий Песков заявил, что народные республики будут признаны Москвой "в тех границах, в которых они себя провозглашали".
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проанонсировал, что границы ДНР и ЛНР останутся в пределах Донецкой и Луганской областей. Заявление прозвучало во вторник в эфире телеканала "Россия-1". По словам Пушилина, ответ на этот вопрос закреплён в конституциях обеих народных республик.
"В Конституции Донецкой Народной Республики, в Конституции Луганской Народной Республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время", — сказал он.
Отметим, что в Кремле ранее заявили, что Донецкая и Луганская народные республики будут признаны Москвой "в тех границах, в которых они себя провозглашали".
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля, на фоне чего главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразили более 40 российских регионов. А 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. В тот же день Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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