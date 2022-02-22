Пушилин: Границы ДНР и ЛНР пока останутся в пределах Донецкой и Луганской областей

Этот вопрос, по всей видимости, нуждается в уточнении. Ранее Дмитрий Песков заявил, что народные республики будут признаны Москвой "в тех границах, в которых они себя провозглашали".

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проанонсировал, что границы ДНР и ЛНР останутся в пределах Донецкой и Луганской областей. Заявление прозвучало во вторник в эфире телеканала "Россия-1". По словам Пушилина, ответ на этот вопрос закреплён в конституциях обеих народных республик.

"В Конституции Донецкой Народной Республики, в Конституции Луганской Народной Республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время", — сказал он.