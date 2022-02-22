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22 февраля, 11:23

Песков отметил беспрецедентную открытость заседания Совбеза РФ 21 февраля

Представитель Кремля подчеркнул, что обычно оно транслируется в виде речи главы государства, а другие выступления не показываются.

<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитий Песков. Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентной открытость заседания Совета безопасности (СБ) страны, которое прошло 21 февраля. Отвечая на вопрос журналистов о трансляции, он заявил, что это действительно была запись, при этом отметил, что многие моменты не были включены в эфир.

"Необычен сам формат [заседания], потому что, действительно, это беспрецедентная открытость, но [её] необходимость была продиктована экстраординарностью темы", — сказал представитель Кремля.

Также, отвечая на вопрос журналистов о времени проведения заседания, Песков подтвердил, что оно действительно прошло днём и не показывалось в прямом эфире. При этом он отметил, что обычно заседание Совета безопасности транслируется в виде речи главы государства, а другие выступления не показываются.

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Напомним, на прошедшем заседании Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также Госдума ратифицировала договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Александр Юнашев

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