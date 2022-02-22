Песков отметил беспрецедентную открытость заседания Совбеза РФ 21 февраля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитий Песков. Фото © Kremlin.ru
Представитель Кремля подчеркнул, что обычно оно транслируется в виде речи главы государства, а другие выступления не показываются.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентной открытость заседания Совета безопасности (СБ) страны, которое прошло 21 февраля. Отвечая на вопрос журналистов о трансляции, он заявил, что это действительно была запись, при этом отметил, что многие моменты не были включены в эфир.
"Необычен сам формат [заседания], потому что, действительно, это беспрецедентная открытость, но [её] необходимость была продиктована экстраординарностью темы", — сказал представитель Кремля.
Также, отвечая на вопрос журналистов о времени проведения заседания, Песков подтвердил, что оно действительно прошло днём и не показывалось в прямом эфире. При этом он отметил, что обычно заседание Совета безопасности транслируется в виде речи главы государства, а другие выступления не показываются.
Напомним, на прошедшем заседании Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также Госдума ратифицировала договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.