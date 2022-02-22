Песков отметил беспрецедентную открытость заседания Совбеза РФ 21 февраля

Представитель Кремля подчеркнул, что обычно оно транслируется в виде речи главы государства, а другие выступления не показываются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентной открытость заседания Совета безопасности (СБ) страны, которое прошло 21 февраля. Отвечая на вопрос журналистов о трансляции, он заявил, что это действительно была запись, при этом отметил, что многие моменты не были включены в эфир.

"Необычен сам формат [заседания], потому что, действительно, это беспрецедентная открытость, но [её] необходимость была продиктована экстраординарностью темы", — сказал представитель Кремля.