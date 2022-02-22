Песков заявил, что костяк обращения к россиянам по Донбассу Путин писал сам

Президент РФ Владимир Путин самостоятельно подготовил основу текста, который он зачитал во время вчерашнего телеобращения к россиянам по теме Донбасса. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Костяк этого обращения фактически целиком готовил сам президент, собственно, он и является непосредственным автором. Какой-то специальной публикации не предусматривается, хотя [текст] уже опубликован в том числе на сайте, широко доступен для наших граждан", — отметил представитель Кремля.