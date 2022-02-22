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22 февраля, 11:18

Песков заявил, что костяк обращения к россиянам по Донбассу Путин писал сам

Он отметил, что текст уже опубликован на официальном сайте Кремля и доступен для прочтения для всех желающих.

Президент РФ Владимир Путин самостоятельно подготовил основу текста, который он зачитал во время вчерашнего телеобращения к россиянам по теме Донбасса. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Костяк этого обращения фактически целиком готовил сам президент, собственно, он и является непосредственным автором. Какой-то специальной публикации не предусматривается, хотя [текст] уже опубликован в том числе на сайте, широко доступен для наших граждан", — отметил представитель Кремля.

Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали

Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов совета о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Обложка © LIFE

Александр Юнашев

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