Песков: США не предлагали организовать разговор Путина и Байдена

Вашингтон не предлагал Москве организовать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Нет, таких предложений не было", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

В прошлый раз лидеры США и России провели переговоры 12 февраля. Телефонная беседа длилась чуть более часа.