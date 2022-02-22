Песков: США не предлагали организовать разговор Путина и Байдена
В прошлый раз лидеры двух стран больше часа говорили по телефону 12 февраля.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky
Вашингтон не предлагал Москве организовать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Нет, таких предложений не было", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
В прошлый раз лидеры США и России провели переговоры 12 февраля. Телефонная беседа длилась чуть более часа.
Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).