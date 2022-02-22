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22 февраля, 11:16

Песков: США не предлагали организовать разговор Путина и Байдена

В прошлый раз лидеры двух стран больше часа говорили по телефону 12 февраля.

<p>Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky</p>

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky

Вашингтон не предлагал Москве организовать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Нет, таких предложений не было", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Reuters: Байден сам попросил Макрона организовать его встречу с Путиным

Reuters: Байден сам попросил Макрона организовать его встречу с Путиным

В прошлый раз лидеры США и России провели переговоры 12 февраля. Телефонная беседа длилась чуть более часа.

Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Александр Юнашев

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