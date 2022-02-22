Песков назвал крайне нежелательным разрыв дипотношений с Украиной

По словам представителя Кремля, этот шаг ещё более осложнит всё не только для государств, но и для народов двух стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал крайне нежелательным разрыв дипломатических отношений с Украиной. Об этом он заявил, комментируя выступление лидера Незалежной Владимира Зеленского.

"Разрыв дипотношений был бы крайне нежелательным сценарием, который сделает всё ещё сложнее, а главное, что не только для государств, но и для народов двух стран", — подчеркнул представитель Кремля.