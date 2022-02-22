Песков назвал крайне нежелательным разрыв дипотношений с Украиной
По словам представителя Кремля, этот шаг ещё более осложнит всё не только для государств, но и для народов двух стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал крайне нежелательным разрыв дипломатических отношений с Украиной. Об этом он заявил, комментируя выступление лидера Незалежной Владимира Зеленского.
"Разрыв дипотношений был бы крайне нежелательным сценарием, который сделает всё ещё сложнее, а главное, что не только для государств, но и для народов двух стран", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним: Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть предложение МИД страны о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне признания ею независимости республик Донбасса.
21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент Владимир Путин выслушал мнения членов совета о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Сегодня депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР.
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