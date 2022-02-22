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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 11:03
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Зеленский потребовал полной остановки "Северного потока – 2" из-за признания ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Volodymyr Tarasov / Ukrinform / Future Publishing

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Volodymyr Tarasov / Ukrinform / Future Publishing

Именно сегодня на Украине решается будущее европейской безопасности, считает лидер Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что санкции Запада против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР должны включать полную остановку проекта газопровода "Северный поток – 2". С таким призывом он выступил на совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

"Именно сегодня на Украине решается будущее европейской безопасности, частью которой является Украина <…>. Мы согласились сегодня с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины", — заявил Зеленский и подчеркнул, что рестрикции должны включать полную остановку "Северного потока – 2".

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Виктория Чудакова
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