Зеленский потребовал полной остановки "Северного потока – 2" из-за признания ДНР и ЛНР
Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Volodymyr Tarasov / Ukrinform / Future Publishing
Именно сегодня на Украине решается будущее европейской безопасности, считает лидер Незалежной.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что санкции Запада против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР должны включать полную остановку проекта газопровода "Северный поток – 2". С таким призывом он выступил на совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
"Именно сегодня на Украине решается будущее европейской безопасности, частью которой является Украина <…>. Мы согласились сегодня с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины", — заявил Зеленский и подчеркнул, что рестрикции должны включать полную остановку "Северного потока – 2".
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.