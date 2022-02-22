Зеленский потребовал полной остановки "Северного потока – 2" из-за признания ДНР и ЛНР

Именно сегодня на Украине решается будущее европейской безопасности, считает лидер Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что санкции Запада против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР должны включать полную остановку проекта газопровода "Северный поток – 2". С таким призывом он выступил на совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом в Киеве.