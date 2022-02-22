Джонсон: Санкции против РФ затронут тех, кто "поддерживает российскую военную машину"

По его словам, новые ограничения коснутся экономических интересов Москвы. При этом политик упомянул о запрете российским компаниям привлекать капитал на британских финрынках.

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания сегодня опубликует первый, но не последний пакет санкций против России в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Я должен подчеркнуть, что речь идёт лишь о первом пакете британских экономических санкций против России. Мы ожидаем, что Россия может продолжить своё иррациональное поведение. Санкции сильно ударят по России, и мы готовы ввести дополнительные ограничения в случае вторжения", — заявил Джонсон журналистам после завершения заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra ("Кобра").