Джонсон: Санкции против РФ затронут тех, кто "поддерживает российскую военную машину"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
По его словам, новые ограничения коснутся экономических интересов Москвы. При этом политик упомянул о запрете российским компаниям привлекать капитал на британских финрынках.
Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания сегодня опубликует первый, но не последний пакет санкций против России в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
"Я должен подчеркнуть, что речь идёт лишь о первом пакете британских экономических санкций против России. Мы ожидаем, что Россия может продолжить своё иррациональное поведение. Санкции сильно ударят по России, и мы готовы ввести дополнительные ограничения в случае вторжения", — заявил Джонсон журналистам после завершения заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra ("Кобра").
Премьер-министр Великобритании также подчеркнул, что, если российским компаниям запретят привлекать капитал на британских финансовых рынках, то "это начнёт бить" по России. По его словам, новые ограничения затронут экономические интересы Москвы. Кроме того, Джонсон уточнил, что санкции будут направлены против физических и юридических лиц, "поддерживающих российскую военную машину".
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.