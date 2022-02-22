Профильные комитеты Совфеда рекомендовали одобрить соглашения с ДНР и ЛНР

Решение было принято на совместном заседании комитетов по международным делам, по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности.

Профильные комитеты Совета Федерации единогласно поддержали законы о ратификации соглашений с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Решение было принято на совместном заседании комитетов по международным делам, по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности. Сенаторы рекомендовали палате одобрить документы.