Профильные комитеты Совфеда рекомендовали одобрить соглашения с ДНР и ЛНР
Решение было принято на совместном заседании комитетов по международным делам, по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности.
Профильные комитеты Совета Федерации единогласно поддержали законы о ратификации соглашений с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Решение было принято на совместном заседании комитетов по международным делам, по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности. Сенаторы рекомендовали палате одобрить документы.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик.
А уже вечером 21 февраля Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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