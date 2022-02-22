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22 февраля, 11:02

Киев не пытался связаться с российским МИД после заявления о признании ДНР и ЛНР

Кандидатуры российских послов в Донецкую и Луганскую народные республики будут определены в ближайшее время.

Дипломатические представители официального Киева не пытались связаться с коллегами из Москвы после подписания указа президента России Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил журналистам во вторник замглавы российского МИД Андрей Руденко.

"Я такой информацией не обладаю, но на нас, на МИД, не выходили", — отметил он.

Представитель ведомства добавил, что кандидатуры российских послов в ДНР и ЛНР будут определены в ближайшее время.

Что означают признание Россией ДНР и ЛНР и договоры о сотрудничестве и поддержке

Что означают признание Россией ДНР и ЛНР и договоры о сотрудничестве и поддержке

Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. В результате 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Обложка © Facebook.сom / МИД РФ

Марина Калегина

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