Киев не пытался связаться с российским МИД после заявления о признании ДНР и ЛНР

Кандидатуры российских послов в Донецкую и Луганскую народные республики будут определены в ближайшее время.

Дипломатические представители официального Киева не пытались связаться с коллегами из Москвы после подписания указа президента России Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил журналистам во вторник замглавы российского МИД Андрей Руденко.

"Я такой информацией не обладаю, но на нас, на МИД, не выходили", — отметил он.

Представитель ведомства добавил, что кандидатуры российских послов в ДНР и ЛНР будут определены в ближайшее время.