Песков не подтвердил информацию о вводе российских миротворцев в ДНР и ЛНР
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил Вооружённым силам РФ обеспечить поддержание мира в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать журналистам информацию о введении на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) российских миротворческих сил.
"Нет, я не могу эту информацию подтвердить, мне об этом ничего не известно", — сказал он, отвечая на вопрос.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил Вооружённым силам РФ обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.
Как сообщал Лайф, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Встреча членов Совбеза состоялась после того, как Вооружённые силы Украины начали обстреливать территории ДНР и ЛНР в усиленном режиме, а Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров