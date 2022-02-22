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22 февраля, 11:08

Песков не подтвердил информацию о вводе российских миротворцев в ДНР и ЛНР

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил Вооружённым силам РФ обеспечить поддержание мира в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать журналистам информацию о введении на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) российских миротворческих сил.

"Нет, я не могу эту информацию подтвердить, мне об этом ничего не известно", — сказал он, отвечая на вопрос.

В ООН сожалеют о решении России по военным в Донбассе для поддержания мира

В ООН сожалеют о решении России по военным в Донбассе для поддержания мира

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил Вооружённым силам РФ обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.

Как сообщал Лайф, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Встреча членов Совбеза состоялась после того, как Вооружённые силы Украины начали обстреливать территории ДНР и ЛНР в усиленном режиме, а Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий.

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев

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