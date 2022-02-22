Песков не подтвердил информацию о вводе российских миротворцев в ДНР и ЛНР

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил Вооружённым силам РФ обеспечить поддержание мира в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать журналистам информацию о введении на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) российских миротворческих сил.

"Нет, я не могу эту информацию подтвердить, мне об этом ничего не известно", — сказал он, отвечая на вопрос.