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Опубликовано 22 февраля 2022, 11:14

Песков заявил, что Россия всё ещё открыта к дипломатическим контактам с оппонентами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Представитель Кремля при этом назвал крайне нежелательным разрыв дипломатических отношений с Украиной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в дипломатических контактах с оппонентами и остаётся открытой к взаимодействию.

"Естественно, российская сторона на всех уровнях остаётся открытой для дипломатических контактов. Российская сторона заинтересована в этих контактах", — ответил Песков журналистам.

Он также оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности рассмотреть предложение МИД страны о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне признания ею независимости республик Донбасса. Песков назвал такой сценарий крайне нежелательным.

Зеленский считает, что признание ДНР и ЛНР создаёт условия для "российской агрессии"
Зеленский считает, что признание ДНР и ЛНР создаёт условия для "российской агрессии"

21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент Владимир Путин выслушал мнения членов Совета о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.

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Александр Юнашев
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