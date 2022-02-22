Песков заявил, что Россия всё ещё открыта к дипломатическим контактам с оппонентами

Представитель Кремля при этом назвал крайне нежелательным разрыв дипломатических отношений с Украиной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в дипломатических контактах с оппонентами и остаётся открытой к взаимодействию.