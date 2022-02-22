Песков заявил, что Россия всё ещё открыта к дипломатическим контактам с оппонентами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Представитель Кремля при этом назвал крайне нежелательным разрыв дипломатических отношений с Украиной.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в дипломатических контактах с оппонентами и остаётся открытой к взаимодействию.
"Естественно, российская сторона на всех уровнях остаётся открытой для дипломатических контактов. Российская сторона заинтересована в этих контактах", — ответил Песков журналистам.
Он также оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности рассмотреть предложение МИД страны о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне признания ею независимости республик Донбасса. Песков назвал такой сценарий крайне нежелательным.
21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент Владимир Путин выслушал мнения членов Совета о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.